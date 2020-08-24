В Коми растет уровень поддержки партии «Родина»

Сыктывкар, 24 августа. Партия «Родина» становится популярнее среди жителей Республики Коми. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Эту партию, согласно опросу в Telegram-канале «КОМИ ТЕЛЕГА», готово поддержать значительное количество местных жителей, например, в ходе избирательной кампании.

Руководите партии в Республике Коми Александр Пасечник подчеркнул, что укрепление доверия связано с тем, что организация провела активную работу с гражданами.

Пасечник рассказал, что его соратники устраивали частые встречи с электоратом, обсуждали проблемные моменты, разъясняли политическую программу. Она, по словам политика, понравилась гражданам, сообщает «Политика Сегодня». По мнению члена «Родины», люди стали больше поддерживать партию, желая «политического обновления» в Коми.

Кроме того, граждане помнят масштабный фейерверк, которым партия поздравила их с 99-летием региона.

Пасечник напомнил также, что «Родина» поставила во главе предвыборного партийного списка социолога Максима Шугалея, что дает его организации солидное преимущество.