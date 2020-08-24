Нобелевского лауреата Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Минск, 24 августа. Члена президиума Координационного совета (КС), нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Белоруссии по делу о создании антиправительственной организации. Об этом сообщила пресс-служба КС.

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета», — говорится в сообщении.

В Координационном совете отметили, что Алексиевич планирует пойти в СК.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. В штабе КС заявили, что в него войдут 70 человек, его задачей будет обеспечение передачи власти. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Это были его шестые выборы. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт сообщила, что «так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания». По ее словам, «смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении».

Накануне на площади Независимости в Минске прошла очередная акция протеста. На ней собралось порядка 20 тысяч человек. Участники митинга подошли к президентской резиденции. Александр Лукашенко прилетел туда на вертолете с автоматом в руках. Американский политолог Эндрю Корыбко в комментарии телеканалу «360» заявил, что действия Лукашенко были отчаянным политическим ходом.