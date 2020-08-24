Монсон объяснил, почему афроамериканцы не обидятся на русских за «негров»

Санкт-Петербург, 24 августа. Джеффри Уильям Монсон, муниципальный депутат города Красногорск и всемирно известный спортсмен, уверен, что афроамериканцы на русских за «негров» не обидятся, поскольку не РФ их эксплуатировала, а само название в русской традиции не является ругательным и не несет в себе оскорбительного смысла.

«Это наименование является частью вашей культуры. Если русские привыкли называть людей темной кожей так, то это их право, с этим ничего не поделаешь. Я думаю, это нормально, если это не оскорбительно, и другие это понимают. Людям нужно дать больше свободы слова, мысли, но при этом они должны понимать, что такое уважение. Например, политикам нельзя использовать такие слова», — заявил в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» знаменитый американский боец смешанных единоборств, муниципальный депутат города Красногорск Джеффри Монсон.

Отвечая на вопрос, почему негры сражаются с белыми в США, российский общественный деятель отметил, что причина кроется в структуре общественного устройства страны, в котором афроамериканцы до сих пор ограничены в своих правах.

«Все началось с убийства чернокожего белым полицейским, однако расовая напряженность росла столетиями с самого начала истории США. Черные люди всегда были лишены многих привилегий — ни медицины, ни образования, ни жилья. Движение BLM — попытка уровнять шансы черного населения с белым», — пояснил Джеффри Монсон.

По словам красногорского депутата, в подобном положении находятся и выходцы из латиноамериканских и других стран, не располагающие денежным капиталом.

«Проблема в том, что большинство населения США — это рабочий класс: люди, которые работают на предприятиях, строят дороги и так далее. Этот класс включает в себя народы всех рас и цветов. Нужно держать в голове, что все хотят жить в одинаковых условиях, получать медицину и хорошее образование. Данная ситуация и мнимая борьба между классами удобна для правительства США, так как она отвлекает от решения основных проблем, которых требуют люди», — считает Джеффри Монсон.

По его словам, тезис о том, что Америка является страной равных возможностей — это миф, в США есть четко выделенный привилегированный слой, который не собирается отказываться от своего особого статуса.

«Ни у кого не должно быть привилегий, все должны оцениваться по навыкам и тому, что человек может привнести в то или иное дело. Американское общество нужно менять в другом направлении, так как многие черные и белые живут в нищих условиях. Люди должны работать в одинаковых условиях независимо от цвета кожи», — пояснил депутат.

Именно поэтому в свое время он выбрал спорт и затем переехал на постоянное место жительства в Россию.