Форум «Армия-2020» побил рекорды прошлых лет

Международный военно-технический форум «Армия-2020» продемонстрировал рекорды уже на подготовительном этапе, а участники и гости мероприятия проявили исключительную активность. Об этом сообщил начальник ГУНИД МО РФ, генерал-майор Андрей Гончаров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Традиционно рекорды прежних лет нынешний форум начал превосходить еще на этапе подготовки. Но если раньше мы прогнозировали это за несколько месяцев, то в нынешнем году пик активности гостей и участников пришелся на трехдневный период до дня официального открытия», — сказал он.

По словам Гончарова, в этом году на форуме было представлено 1457 предприятий и организаций (в 2019 году их было 1254), более 28 тысяч образцов военного и двойного назначения, а количество запланированных мероприятий составило 186 конференций, заседаний, брифингов и «круглых столов» (в 2019 году – 173).

Он рассказал, что на статической экспозиции вооружения, военной и специальной техники из наличия Минобороны РФ размещены 373 единицы вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, были размещены экспозиции ведущих предприятий авиастроительной промышленности.

«За шесть лет форум превратился в российский бренд и стал одной из лучших мировых площадок для демонстрации вооружения и военной техники. Выставка продолжает приобретать новые качества и свойства: реализует на своей площадке уникальные форматы, дебютирует новинки в области вооружений и технологий, которые становятся резонансными премьерами для мировой общественности», — сказал Гончаров.

По его словам, второй день мероприятия был ориентирован на работу экспертов, в том числе 320 специалистов зарубежных стран. Так, экспертам предоставили возможность более детально ознакомиться с выставочными экспозициями, посетить демонстрационные площадки полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Гости также смогли посетить объекты парка «Патриот»: учебно-тренажерные комплексы ВС РФ, объекты многофункционального огневого центра, объекты центра военно-тактических игр.

Гончаров также сообщил об основных итогах первого дня работы форума. Так, на мероприятии присутствовали представители оборонно-промышленного комплекса, ученые, разработчики и испытатели новейших образцов вооружения, военные эксперты. По мнению генерал-майора, состав участников и гостей говорит о росте интереса к выставке, как в России, так и за рубежом.

«В торжественной церемонии открытия форума «Армия-2020» и Армейских игр приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 92 иностранных государств. Для иностранных делегаций организован динамический показ образцов вооружения и военной техники, — сказал он. — В рамках летной программы проведены показательные полеты с демонстрацией маневренных возможностей самолетов Су-57 с двигателем второго этапа и МиГ-35 с подвесом полного комплекта вооружения. По традиции, для гостей и участников форума организован показ новинок отечественного оборонно-промышленного комплекса. Повышенным вниманием пользуется тематическая выставка перспективного вооружения и военной техники».

Отметим, что в первый день работы форума гости и участники смогли увидеть экспонат основного боевого танка, который состоит на вооружении Народно-освободительной армии Китая (ZTZ-96B). Танк доставили из Алабино и разместили на площадке перед пресс-центром. Кроме того, было организовано десять виртуальных туров по Технополису с использованием VR-технологий. Ярким событием форума уже второй год подряд стала экспозиция Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Накануне состоялось открытие Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Международные армейские игры, которые в этом году впервые проходят одновременно.

Ежегодное масштабное событие в мире военной техники проходит в парке «Патриот». На выставке «Армия-2020» представлены последние новинки в военной промышленности