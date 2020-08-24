Трампа выдвинули на второй президентский срок

Вашингтон, 24 августа. Республиканская партия США официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на президентских выборах.

Решение о выдвижении Трампа было принято по итогам голосования на общенациональном съезде партии в городе Шарлотт. Трамп набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.

Ранее Трамп выиграл все республиканские праймериз, поэтому голосование депутатов было формальностью. Выборы президента США пройдут 3 ноября. Конкурентом Трампа станет демократ Джо Байден.

Муниципальный депутат Красногорска и всемирно известный спортсмен Джефф Монсон в ходе пресс-конференции, которая состоялась 24 августа на площадке Медиагруппы «Патриот», рассказал, почему простые американцы будут голосовать за Трампа на предстоящих выборах президента США. По словам Монсона, Трамп активно критиковал существующие в американском обществе проблемы, благодаря чему завоевал популярность у простых американцев.