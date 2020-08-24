Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла в Словакии

Минск, 24 августа. Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня уволен с занимаемой должности. Соответствующий указ подписал лидер республики Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что дипломат, находясь на государственной должности, выразил через видеообращение поддержку тем, кто вышел митинговать против результатов выборов президента.

Напомним, что граждане Белоруссии 9 августа выбирали главу государства, по итогам голосования Лукашенко набрал более 80% голосов. Основной оппонент Светлана Тихановская получила поддержку чуть более 10% проголосовавших.

Добавим, что Белый дом официально заявил о том, что не станет вмешиваться в сложившуюся внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.