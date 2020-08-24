В Совете Федерации попросили воздержаться от поездок в Турцию в этом году

Москва, 24 августа. Россиянам не стоит в этом году лететь на зарубежные курорты. Отдыхать лучше в России. Об этом рассказала зампредседателя комитета по социальной политике Совфеда Федерации Татьяна Кусайко.

Татьяна Кусайко прокомментировала экстренное заседание кабмина Турции, в повестке которого ужесточение ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что в Турции по-прежнему ежедневно выявляют большое количество зараженных инфекцией. По словам сенатора, 1500 случаев в день – это много, вне зависимости от тяжести течения болезни и прочих факторов. Поэтому граждане России должны выполнять рекомендации Роспотребнадзора и воздержаться от поездки на популярные курорты.

«У нас есть достаточно мест в стране, которые стоит посмотреть. Многие просто не знают свою страну, а сейчас для этого есть все возможности. Сейчас каждый человек должен ставить в приоритет свое здоровье и здоровье членов своей семьи», — рассказала Кусайко в интервью.

Также Татьяна Кусайко отметила, что сама не полетит в Турцию и вообще «повременит с выездами за рубеж». Она попросила граждан принимать обдуманные и оправданные решения, чтобы «потом не просить срочно вывезти из-за границы».

Ранее по поводу рисков, связанных с отдыхом в Турции, высказались эксперты. Вице-президент Российского союза туриндустрии предположил, что поток туристов в Турцию может спровоцировать новые вспышки заболеваемости.