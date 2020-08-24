Адвокат назвал последствия выходки Ефремова в суде

Москва, 24 августа. Михаил Ефремов вновь нанял уволенного Эльмана Пашаева для защиты в суде. Адвокат Александр Арутюнов объяснил, чем грозит актеру выходка в суде.

Ефремов отказался от Пашаева, заявив, что хочет найти защитников «посильнее». Суд перенес заседание на 31 августа. Однако через несколько дней актер вновь нанял Пашаева своим защитником.

Арутюнов рассказал, что с законодательной точки зрения, Ефремов мог отказаться от адвоката, а затем вновь вернуться к его услугам. Однако такое поведение раздражает не только потерпевшую сторону, но и судью.

«Это лишь раздражение, которое не должно влиять на решение, которое будет принято по этому делу. Но мне кажется, что этот отказ и возврат к адвокату – это ошибка Ефремова. Очень похоже на затягивание процесса. Об этом Ефремову напомнят», – отметил Арутюнов в интервью радио Sputnik.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.

Защитник пострадавшей стороны Александр Добровинский в комментарии телеканалу «360» заявил, что с самого начала было понятно, что Ефремов вновь будет пользоваться услугами Эльмана Пашаева в качестве адвоката. Отказ от его услуг был нужен только для того, чтобы потянуть время. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Царьградом» признался, что ему стыдно за «цирк», который устроил Ефремов в суде.