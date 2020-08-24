Эксперты назвали главную проблему Украины

Главная проблема Украины — это внешнее управление, окончательно веденное в стране после переворота 2014 года. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Главная проблема Украины

Главная проблема Украины — это отсутствие утвержденной стратегии национальной безопасности. Такое мнение высказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Дипломат подчеркнул, что будущее государства не определено, поскольку никто не сформулировал общее видение угроз и мер по борьбе с ними. Так, Климкин предложил три шага для исправления этой ситуации:

— получить целостный взгляд на проблемы Украины;

— распределить ответственность за страну;

— разработать «настоящую» стратегию национальной безопасности.

Резюмируя, Климкин считает, что от реализации этих задач зависит, отметит ли государство свой следующий День независимости.

«Климкин предал свой народ»

Политический аналитик Владимир Соловейчик отметил, что бывшему министру из команды Петра Порошенко, судя по всему, очень неуютно без государственной должности. Вот он и решил напомнить о себе. Таков главный смысл сообщения Климкина, главный его посыл.

«Это сообщение адресовано действующей власти и стоящим за их спиной зарубежным хозяевам. Что до содержательных аспектов текста гражданина Климкина, то ничего нового он не сообщил. Обо всем этом украинские должностные лица толкуют уже лет 30, твердо умалчивая то, что на самом-то деле национальная идея у нынешней Украины есть. Она проста и незатейлива. Зато манит к себе всех тех, кому охота «хорошо жить без труда»: «переукрасть недоукраденное!». Именно этим руководствуются все украинские правительства, начиная со старта либерально-рыночных реформ, запущенных еще Леонидом Кравчуком и Витольдом Фокиным в 1990 году», — пояснил Владимир Соловейчик.

Что до самого Павла Климкина, эксперт напомнил, будучи по происхождению русским человеком, бывший министр добровольно пошел на службу в команду украинских националистов, поддерживал все русофобские идеи, включая явное ущемление русского языка на Украине. Климкин против этого ни разу не возразил.

«Что еще после этого можно о нем сказать? Только одно: он предал свой народ, свой язык, свою культуру. Ни уважения к нему, ни доверия ему и его словам нет. Это все, что, на мой взгляд, можно сказать, оценивая концептуальный «шедевр» гражданина Климкина», — заключил Владимир Соловейчик.

Главная проблема

Как отметил политолог Юрий Якорь, главная проблема Украины — это, прежде всего, постколониальное мышление. Украина считает, что соседи ей что-то должны и всю жизнь пытается доказать, что она — не Россия.

«Сколько-нибудь большая страна не должна всюду кричать о своем суверенитете и независимости. Она просто должна быть независимой и учитывать свои интересы и интересы своих граждан. Украине до этого еще далеко и потому они планируют как будут обороняться от России, а не развивают промышленность и страну», — резюмировал политолог.

Политолог Максим Жаров считает, что главная проблема Украины — это внешнее управление, окончательно введенное в стране после переворота 2014 года.

«Без восстановления полной и подлинной независимости Украины невозможно все то, о чем говорит Климкин. Однако пока никаких оснований говорить о том, что в обозримом будущем Украина избавится от внешнего управления, нет», — добавил Жаров.

Политолог Алексей Живов считает, что Украине надо отказаться от русофобии как основы национальной политики, провести федерализацию и вернуться к конструктивному сотрудничеству с Россией.