Зеленский надеется на прекращение войны в Донбассе в 2020 году

Киев, 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Киеву удастся прекратить войну в Донбассе в нынешнем году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

«Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления - никто такого не делал», — сказал Зеленский.

Весной 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В апреле 2019 года Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины. В ходе церемонии инаугурации 20 мая Зеленский заявил, что его первой задачей на посту президента станет прекращение огня в Донбассе. В марте 2020 года Зеленский заявил, что Киев выйдет из переговоров по Донбассу в «нормандском формате», если ситуация на юго-востоке страны не изменится. При этом Зеленский выразил уверенность, что ему удастся завершить конфликт в Донбассе до окончания своего президентского срока.