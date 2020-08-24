Три делегата Конституционного комитета Сирии заразились COVID

Дамаск, 24 августа. Заседание малой группы Конституционного комитета Сирии в Женеве приостановили из-за выявления у трех делегатов коронавируса, сообщил специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

«Офис специального посланника получил подтверждение, что тестирование трех членов малой группы Конституционного комитета Сирии на заболевание COVID-19 дало положительный результат», — говорится в распространенном заявлении.

Педерсен отметил, что третья сессия комитета находится в режиме ожидания. Офис спецпосланника позже выступит с объявлением.

Ранее сообщалось, что при поддержке правительства Башара Асада городской совет Алеппо завершил работы по восстановлению древнего рынка Аль-Хабия. В восстановлении исторических памятников Старого города Алеппо законному правительству Сирии помогает Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).