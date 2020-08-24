Монсон рассказал, как «демократы» обманывают американцев

Москва, 24 августа. Чемпион по смешанным единоборствам и депутат города Красногорска Джеффри Монсон считает, что члены Демократической партии США манипулируют левыми лозунгами.

По его мнению, эти политические деятели таким образом хотят повысить свою популярность среди простых американцев, эмигрантов и представителей различных нацменьшинств, оставаясь закоренелыми консерваторами.

«Правящая верхушка в США хочет добиться полного контроля над американцами. Люди понимают, что могут нормально жить, но им не дают этого. СМИ выставляют коммунизм и социализм в плохом свете, как ругательное слово. Кандидат в президенты Берни Сандерс продвигал идеи социализма, был против войны, но его кампанию разрушили. Они выбрали Хиллари Клинтон главным представителем Демократической партии и препятствовали продвижению Сандерса. Они полностью отрицают идеи социализма», — заявил Джеффри Монсон в эфире Медиагруппы «Патриот».

Депутат назвал «пустыми словами» заявления о том, что Джо Байден – «левый» кандидат, продвигающий социализм.

«Клинтон и Байден не «левые». Они вводят людей в заблуждение. Они «по центру» и даже немного «правее». Сандерса можно считать «левым», но не «крайне левым». Правительство США через СМИ добилось того, чтоб люди не поняли, кто есть кто. Каждая страна в мире гарантирует медицинскую страховку для народа, кроме США, в которых этого нет. Сандерс предлагал бесплатную медицину и образование. Но люди заклеймили его социалистом за эти идеи. Байден этого не хочет, он планирует оставить все как есть. Крайне «левые» и «крайне правые» — это как два крыла. Сандерс хотел изменений, но оппоненты назвали его социалистом, что не позволило ему проводить реформы, так как все это кричит: «Вы все ленивые, идите работать!» — рассказал Монсон.

Сравнивая США и СССР последнего периода существования, депутат видит ряд совпадений, но существенным отличием считает то, что американские власти в отличие от правителей СССР убедили своих граждан, что они свободны.