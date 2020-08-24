Монсон рассказал, как «демократы» обманывают американцев

Москва, 24 августа. Чемпион по смешанным единоборствам и депутат города Красногорска Джеффри Монсон считает, что члены Демократической партии США манипулируют левыми лозунгами.
По его мнению, эти политические деятели таким образом хотят повысить свою популярность среди простых американцев, эмигрантов и представителей различных нацменьшинств, оставаясь закоренелыми консерваторами.
«Правящая верхушка в США хочет добиться полного контроля над американцами. Люди понимают, что могут нормально жить, но им не дают этого. СМИ выставляют коммунизм и социализм в плохом свете, как ругательное слово. Кандидат в президенты Берни Сандерс продвигал идеи социализма, был против войны, но его кампанию разрушили. Они выбрали Хиллари Клинтон главным представителем Демократической партии и препятствовали продвижению Сандерса. Они полностью отрицают идеи социализма», — заявил Джеффри Монсон в эфире Медиагруппы «Патриот».
Депутат назвал «пустыми словами» заявления о том, что Джо Байден – «левый» кандидат, продвигающий социализм.
«Клинтон и Байден не «левые». Они вводят людей в заблуждение. Они «по центру» и даже немного «правее». Сандерса можно считать «левым», но не «крайне левым». Правительство США через СМИ добилось того, чтоб люди не поняли, кто есть кто. Каждая страна в мире гарантирует медицинскую страховку для народа, кроме США, в которых этого нет. Сандерс предлагал бесплатную медицину и образование. Но люди заклеймили его социалистом за эти идеи. Байден этого не хочет, он планирует оставить все как есть. Крайне «левые» и «крайне правые» — это как два крыла. Сандерс хотел изменений, но оппоненты назвали его социалистом, что не позволило ему проводить реформы, так как все это кричит: «Вы все ленивые, идите работать!» — рассказал Монсон.
Сравнивая США и СССР последнего периода существования, депутат видит ряд совпадений, но существенным отличием считает то, что американские власти в отличие от правителей СССР убедили своих граждан, что они свободны.
«США и СССР контролировали людей по-разному. В СССР люди знали, что у них не так много свобод, как в США. В СССР не было коммунизма, так как коммунизм — это про свободу и равенство. Люди в Советском Союзе понимали, что им нужно подбирать слова и контролировать высказывания о политике. США поступили немного умнее. Они убедили людей, что они свободны. Люди, которые в это поверили, начали говорить свободно о религии и политике. Однако те люди, которые поверили, что могут что-то изменить сделать в США, их политическая карьера сломалась», — отметил Монсон.