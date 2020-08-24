Россия поставит военную технику в Белоруссию

Москва, 24 августа. Россия поставит в Белоруссию военную технику, речь идет о системах ПВО, вертолетах и БТР. Об этом говорится в сообщении министерства обороны республики. Москва и Минск уже подписали соответствующие контракты.

«Подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд вооруженных сил», — указали в Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что главными документами стали контракты на поставку батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», а также на поставку первой партии вертолетов Ми-35М. Планируется, что в Белоруссию российская сторона поставит два БТР-82А и четыре Ми-35М.

Как отмечает «Вечерняя Москва», белорусская делегация ознакомилась с новейшими образцами вооружения на форуме «Армия-2020».