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Милонов: Спецслужбы Запада могут «нарисовать» Навальному любой диагноз

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Милонов: Спецслужбы Запада могут «нарисовать» Навальному любой диагноз

Операция по «эвакуации» на Запад Алексея Навального разворачивается по всем правилам гибридной войны, поэтому заявление немецкой клиники «Шарите» об «отравлении» блогера абсолютно не удивляет. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

В понедельник немецкая клиника «Шарите», в которую был доставлен Алексей Навальный из Омска, распространила заявление, что блогер был якобы отравлен неким неустановленным веществом «из группы ингибиторов холинэстеразы».

«Навальный остается в искусственной коме, его состояние серьезное, но острой угрозы жизни нет», — приводят российские информагентства заявление немецких врачей.

Никто и не сомневался, что врачи из ФРГ скажут об «отравлении», это часть плана по «эвакуации» Навального, отмечает Виталий Милонов.

«Мы так и предполагали с самого начала, — говорит российский политик. — Как только была запущена программа «эвакуации» Навального, эта операция с самого начала предполагала, что будут говорить о его «отравлении». Было сразу ясно, что с точки зрения немецких специалистов, Навальный обязательно будет «отравлен». Напомню, наши врачи брали у него пробы крови, другие анализы и прекрасно понимают, было там отравление на самом деле или нет. Напомню также, что выявлять и лечить отравления в России могут явно не хуже, чем в Германии».

Милонов: Спецслужбы Запада могут «нарисовать» Навальному любой диагноз

Но Западу, когда дело касается их агента Навального, правда нужна в последнюю очередь, подчеркивает Милонов.

«Для них, естественно, главное было создать убедительную картинку, что Навальный был «отравлен». Сейчас, думаю, игра уже будет развиваться по правилам западных спецслужб, поскольку Навальный у них в руках. И сейчас ему могут любой диагноз нарисовать, ведь проверить это не будет никакой возможности. В крови у него могут найти [отправляющее вещество] «Новичок», а в желудке — письмо от главы [Чечни] Рамзана Кадырова. И все это Германия будет втирать западному обществу и российским либералам», — уверен Виталий Милонов.

Алексей Навальный был госпитализирован в больницу Омска 20 августа в тяжелом состоянии. Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Омские врачи назвали причиной его состояния нарушение обмена веществ. За Навальным был прислан из Германии персональный самолет, отправку которого оплатили предприниматели Дмитрий и Борис Зимины, финансирующие либеральные проекты. Утром 22 августа Навального доставили в немецкую клинику «Шарите», где он в настоящее время находится под усиленной охраной.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно разобрало странную деятельность немецкой клиники «Шарите», которая на протяжении многих лет «лечит» от реальных или выдуманных «отравлений» российских оппозиционеров, а также некоторых украинских политиков. В рамки этой подозрительной деятельности укладывается и история с Навальным, которому его западные кураторы могли организовать «отравление». Это была часть давно готовившего плана по эвакуации блогера на Запад. Эксперты считают, что неожиданно «воскресший» и посвежевший Навальный вскоре продолжит свою антироссийскую деятельность, но теперь уже из-за рубежа.

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