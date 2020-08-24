Монсон рассказал, почему простые американцы выбирают Трампа

Санкт-Петербург, 24 августа. Простые американцы будут голосовать за Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США. Об этом заявил муниципальный депутат Красногорска и всемирно известный спортсмен Джефф Монсон в ходе пресс-конференции, которая состоялась 24 августа на площадке Медиагруппы «Патриот».

«Богатые люди в США поддерживают Трампа, потому что при нем они платят меньше налогов, но большинство обычных граждан не поддерживают его. Ирония заключается в том, что бедный класс США и необразованные люди будут голосовать за Трампа, несмотря на то, что он делает. Они слепо голосуют, не зная его политики и действий. Он говорит на их языке, критикует богатых людей и это нравится обычным людям», — пояснил Монсон.

Он также добавил, что победа Дональда Трампа на предыдущих президентских выборах в США стала для него полной неожиданностью. По словам Монсона, Трамп активно критиковал существующие в американском обществе проблемы, благодаря чему завоевал популярность у простых американцев.

«Американцы устали от однообразия, поэтому выбрали Трампа. Он предложил нечто другое, он не был политиком, а был бизнесменом. В итоге он доказал, что он бизнесмен и работает на корпорации, а не на народ», — отметил Монсон.

Он также добавил, что политические силы в США оказывают противодействие кандидатам, которые продвигают идеи социализма. Так, кандидат на пост главы Белого дома Берни Сандерс был вынужден отказаться от участия в выборах, так как выступал за бесплатную медицину.