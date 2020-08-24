Таролог рассказала, как звездам уберечься от ранней смерти

Москва, 24 августа. Знаменитостям нужно научиться сохранять человеческую природу и не идти на поводу у эпатажа, это поможет уберечься от ранней смерти, заявила эзотерик и таролог Марианна Абравитова.

По словам таролога, нельзя заигрывать с темными силами и увлекаться модными сейчас мистическими мотивами ― сатанизмом, дьяволизмом. Абравитова рекомендовала сохранять человеческую природу, оставаться людьми и быть на стороне света.

«Не надо заигрывать, даже ради эпатажа, ни с названиями, ни с цифрами, ни с датами. Как говорится, береженого бог бережет», — отметила Абравитова в комментарии Nation News.

Таролог уверена, что творчество человека неразрывно связано с его жизнью и судьбой. Абравитова дала совет тщательно подбирать слова, иначе это приведет к непоправимым последствиям.

«Нужно следить за тем, что Вы поете и какие стихи сочиняете. Потому что те музыканты и поэты, у которых много было написано о смерти и суициде, долго и не жили. Есенин, Маяковский любили позаигрывать с этими вещами. Где они теперь? Смерть у нас всегда за спиной», — подытожила эзотерик.

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