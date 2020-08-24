Врачи прооперировали звезду сериала «Глухарь»

Москва, 24 августа. Разгрузка ящиков с помидорами закончилась для актрисы Виктории Тарасовой достаточно неудачно. Знаменитость травмировала плечо, и недавно решилась пойти на операцию.

Неприятность случилось со звездой сериала «Глухарь» еще в начале лета, и в течении длительного времени Тарасова страдала от непрекращающейся болей в руке. Врачи не могли поставить точный диагноз, а когда, наконец, разобрались – заявили о необходимости проведения операции.

По словам артистки, операционное вмешательство произошло два дня назад. Два с половиной часа Тарасова находилась под наркозом, а затем еще около суток оправлялась от медикаментозного сна. Как заметила звезда, результат операции ее достаточно сильно впечатлил.

«Теперь у меня четыре дырки и небольшой шовчик! Ужас просто!» — прокомментировала произошедшее актриса.

Также Тарасова сообщила, что ситуация ее очень напугала. Она чуть было не сошла с ума от страха перед началом операции, однако медработники смогли ее успокоить. Как выяснилось, у телезвезды был «неправильно заломан бицепс», с чем врачам удалось успешно справиться. Однако на данный момент здоровье знаменитости далеко от идеального – прооперированная конечность сильно болит, из-за чего постоянно приходится колоть обезболивающие. Известно, что актрисе предстоит пройти через долгий курс реабилитации и посещать восстановительные процедуры.

Стоит сказать, что постоянно тренироваться и подвергать свой организм нагрузкам необходимо не только людям с травмами конечностей, но и вообще всем. Дело в том, что даже небольшие физические нагрузки серьезно снижают риск возникновения тяжелых заболеваний.