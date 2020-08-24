Москва, 24 августа. Сын принца Гарри и Меган Маркл лишится формальных обязанностей перед британской короной, но стать полностью независимым у него не получится. Об этом рассказал эксперт Иэн МакМартанн.

Он пояснил, что Гарри и Меган отказались от исполнения королевских обязанностей, но членами королевской семьи они все же остаются. В настоящее время королевский статус перешел к их сыну Арчи. Когда мальчик достигнет совершеннолетнего возраста, у него появится ряд ограничений.

Дело в том, что Арчи, как заявил Иэн МакМартанн, в будущем станет наследником британской короны. Хотя он и седьмой в очереди среди претендентов на престол, но ему все же придется спрашивать разрешения у британского монарха официально создавать семью. Таким образом, сыну принца Гарри и Меган Маркл могут запретить жениться.

Ранее сообщалось, что супруга принца Гарри Меган Маркл впервые не попала в рейтинг самых влиятельных женщин планеты по версии журнала Vogue. Не исключено, что Маркл вылетела из списка, потому что редакция отдала предпочтение женщинам, которые внесли вклад в борьбу с COVID-19. Еще одной причиной исключения из рейтинга мог стать выход пары из королевской семьи.