Монсон поставил Нурмагомедова в один ряд с Мухаммедом Али

Москва, 24 августа. Чемпион по смешанным единоборствам и депутат города Красногорска Джеффри Монсон поставил Хабиба Нурмагомедова в один ряд с Мухаммедом Али.

«Хабиб Нурмагомедов лучший, он номер один. Все атлеты начинают бой со стопроцентной подготовки. От раунда к раунду большинство спортсменов устает, и уровень их натренированности падает. Отличие Нурмагомедова в том, что он способен сохранять свое стопроцентно хорошее физическое состояние и тем самым ментально ломает своих соперников. Никто не застрахован от нокаута, но Хабиб сохраняет ментальное спокойствие и его сложнее нокаутировать», — охарактеризовал российского спортсмена Джеффри Монсон в эфире Медиагруппы «Патриот».

По его мнению, Хабиба Нурмагомедова можно включить в список величайших спортсменов мира, таких, как американский боксер Мухаммед Али, потому что он не только знаменит своими спортивными достижениями, но и отличается человеческими качествами.

«Его можно включить в список величайших спортсменов мира, поскольку он чемпион, а ММА — это не экстремальный вид спорта, это спорт для всех. Сейчас этот вид спорта на таком уровне, что все страны занимаются этим», — отметил Джеффри Монсон.

Знаменитому бойцу смешанных единоборств импонирует, как достойно Хабиб Нурмагомедов вышел из конфликта с Конором Макгрегором.

«Это был настоящий конфликт. Макгрегор говорил много неуважительных вещей, но все это было для шоу. Хабиб игнорировал до последнего, но Конор перешел на семью, и конфликт вышел на новый уровень. Нурмагомедов в итоге прошел этот этап и больше не ищет конфликта, хотя Конор пытается заработать деньги и продолжает шоу», — пояснил Монсон.

Успехи Хабиба Нурмагомедова на ринге Джеффри Монсон связывает в том числе с тем, что российский спорт сохранил традиции и методики подготовки спортсменов в СССР.

«Американцы могут перенять у русских очень много. В основном русский спорт лучше американского. Русские спортсмены используют разные виды тренировок, поэтому могут больше показать. Многие советские методики не стоит забывать», — уверен Монсон.

По его словам, традиционная культура в Дагестане способствует тому, что дети вдохновляются Хабибом Нурмагомедовым и совершенствуются в единоборствах.