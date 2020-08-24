Интеллектуалы России ответили фестивалем «Традиция» на вызов постмодерна

Фестиваль «Традиция», прошедший в подмосковном Захарове, стал еще одной, пятой по числу своих ежегодных итераций, попыткой переосмыслить одноименное философское понятие, которое к началу XXI века едва не стерлось из российского лексикона под давлением «прогресса» и наступающей эпохи «дивного нового мира».

Место для фестиваля выбрано не случайно: в Захарове провел свои детские годы Александр Сергеевич Пушкин. Здесь, где все так сладостно напоминает о юности великого русского поэта, как нельзя лучше понимаешь: старательные попытки модерна доказать человечеству, будто новое — всегда лучше старого, что надо избавляться от пережитков прошлого и бодро шагать от мракобесия в будущее, в конце концов завели цивилизованный мир, а с ним и Россию, вовсе не туда, куда мечталось иным прогрессистам.

Корреспондент Федерального агентства новостей отправилась в Захарово и побывала на фестивале, информационным партнером которого выступает наше издание.

Современность традиции

Идея провести «Традицию» принадлежит двум заметным представителям культурной и общественной жизни России — писателю Захару Прилепину и художественному руководителю МХАТа Эдуарду Боякову. Именно они придумали фестиваль, в котором, в соответствии с холистским подходом, нет деления традиционного на низкое и высокое. Образуя цветущую сложность, лекторий соседствует с площадкой, где водят хороводы, тут же идет торговля, и одно не противоречит другому. Традиция здесь понимается как предельно современное, актуальное явление.

На фестиваль приезжают целыми семьями — здесь каждый находит себе развлечение по душе и по возрасту. Выбор весьма велик: от серьезных философских лекций до катаний с горки и хороводов. А еще — концерты, спектакли, мастер-классы, презентации. Есть, где перекусить и купить оригинальные сувениры. Наверное, поэтому на фестивале всегда невероятно много детей — играющих, бегающих, пытающихся слушать серьезных взрослых лекторов и снова куда-то несущихся.

В этом году повезло с погодой — в Захарове было тепло и солнечно. Но яркое солнце не досаждало гостям фестиваля: тени в музее-усадьбе хватило на всех посетителей, хотя их было немало — несколько тысяч человек. Желающие могли укрыться близ массивной ели, посаженной еще в пушкинскую эпоху.

Организаторы признались, что нынешний фестиваль не побил прошлогоднего рекорда, когда «Традицию» посетили более 44 тысяч человек. И все же было многолюдно: на некоторых лекциях не хватало не то что стульев — люди стояли в кустах и на подступах к площадкам.

Отчасти и поэтому фестиваль, по мнению режиссера Боякова, должен длиться не один день, как сейчас, а несколько суток. Кстати, прекрасная большая поляна неподалеку от входа на территорию усадьбы идеально подходит для установки палаток.

Лекции, кофе и «сильная нога»

По-настоящему «тяжелой артиллерией» по степени нагруженности смыслом стала на фестиваля лекция философа Александра Дугина «Пушкин и метафизика русской истории». Лектор вдумчиво и глубоко проанализировал «Сказку о золотом петушке».

По мнению философа, это произведение — не детская сказка, и детям ее лучше не читать, а миф о конце света. Царь гибнет, доверившись технике, Шамаханская царица — это образ феминизма, и даже у скопца — отдельная роль… Лекция Дугина уже выложена в Интернете — желающие могут ознакомиться с новой трактовкой текста, известного с детства.

Известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал читателям о патриотизме в фантастике. Казалось бы, этот жанр всегда считался развлекательным, легким: в нашем детстве на ребенка, увлекавшегося фантастикой, взрослые смотрели с насмешкой. Однако на фантасте лежит огромная ответственность за людские умы. В фантастический сюжет можно вложить любые идеи, да и читательская аудитория у фантастов огромна. И чем более популярным становится жанр литературы, тем чаще автор должен спрашивать себя: что я несу читателям?

Коллега Лукьяненко, фантаст и бард Михаил Елизаров, рассказал о постмодернизме, призванном окончательно «добить» смысловые коды, оставшиеся в современной культуре. В постмодернизме, по мнению Елизарова, не остается ни автора, ни текста, а есть только бесконечные бессмысленные компиляции.

Захар Прилепин прочитал лекцию о казачестве «От Стеньки Разина до Гришки Мелехова. Путь русского казачества». Сейчас он как раз пишет книгу, посвященную этой теме. В своей лекции писатель рассказал об истории казачества, тесно связанной с трагической историей русского Раскола XVII века, а также о роли этого явления в жизни современного общества. Была затронута и тема псевдоказачьей культуры.

На ярмарке, куда не преминула заглянуть корреспондент ФАН, можно было и кофе выпить, и традиционное русское платье примерить. Тут же жарили шашлыки, и что-то мастерили дети.

Не обошлось без игр. Одна из них, «сильная нога», несмотря на кажущуюся простоту, оказалась невероятно сложной: нужно было ногой поддеть палку и бросить ее как можно дальше. Дети и взрослые под руководством бойкого паренька в народном костюме с головой ушли в игру, ни у кого не получалось, но было весело…

Несмотря на серьезность тем, о которых докладывали лекторы, атмосферу «Традиции» можно описать так — неподдельный свет, позитив и искреннее добродушие. Ни один элемент программы фестиваля не смотрелся чужеродно. И дети, устав стоять с родителями на сложнейшей лекции, тут же бежали водить хороводы или кататься с огромной горки. Проходя мимо организаторов, корреспондент ФАН услышала жалобу кого-то из гостей: одной горки-то мало, на следующий год надо две поставить.

Сергей Летов вместе с Тиной Георгиевской выступили на одной из сцен — их совместный концерт назывался «Разгоняем тучи». Разгонять было нечего, но на душе от их музыки заметно светлело.

А на концерте «Московский солнцеворот» Анжелы Манукян и этно-группы «Volga» публика и вовсе пустилась в пляс. Причем танцевали и молодые люди, а не только дети или представители старшего поколения. Да и группа «Казачий кругъ» не давала скучать своим задорным пением никому из тех, кто заглянул на их концерт «Вдоль по улице».

Свои стихи на «Традиции» прочли Мария Ватутина, Иван Купреянов, Анна Ревякина и Алексей Шмелев. Тематика была самая разная: от войны в Донбассе до попытки осмыслить судьбу Николая II.

Психолог Анна Леонтьева провела семинар на нелегкую тем подростковой депрессии. Слушатели, среди которых наблюдались даже девушки «готической» внешности, охотно вступали с лектором с живой диалог.

Сорняки здесь выкорчеваны

В кулуарах фестиваля корреспондент ФАН пообщалась с участниками и гостями, расспросив их о впечатлениях.

Политолог, идеолог партии «За правду» Александр Казаков приехал на фестиваль как гость. Почти инкогнито, надвинув головной убор, он ходил по площадкам.

«Замечательный фестиваль, — заявил Казаков. — Спасибо Господу Богу за погоду! Уровень фестиваля с каждым годом становится все выше. В этом году я, пожалуй, впервые сожалению, что не могу клонироваться, потому что хочу быть на нескольких площадках одновременно. Урываю 10 слов от Лукьяненко, 10 слов от Прилепина, 10 слов от Дугина, 10 слов от Боякова».

Тут нет проходных выступлений, как нет и проблемы, кем бы занять площадки, добавил собеседник ФАН. Теперь уровень фестиваля такой, что нужно выбирать между участниками. И еще здесь огромное количество людей. А поскольку «Традиция» — фестиваль семейный, то и детей тут великое множество.

«Мои внуки были всю первую половину дня: и музыку слушали, и родителей на ярмарке замучили покупками игрушек всяких», — отметил Казаков.

По мнению политолога, фестиваль начинает соответствовать тому образу, который был у организаторов, когда все это только задумывалось.

«Здесь сорняков нет, они все уже выкорчеваны, — констатировал Казаков. — Здесь уже культура. Совершенно не важно: народная ли это игрушка, лекция ли философа или концерт музыканта экстракласса. Есть такое понятие — «реализация метафоры»: в нынешнем году это точно произошло».

Певец Алексей Джанго Поддубный в беседе с ФАН признался, что как участник фестиваля он не может объективно оценивать происходящее в Захарове, но все это ему очень нравится. По мнению исполнителя, фестиваль нужно делать привлекательным в первую очередь для молодежи, причем именно для тех, кто предпочитает проводить свободное время в ночных клубах.

«Мне бы здесь очень хотелось видеть модную молодежь, — сказал он. — Здесь много серьезных взрослых, явно творческих людей. Все свои, как говорится. А хотелось бы видеть тех, кто шастает по ночным клубам. Они слушают исполнителей, рекламирующих наркотическое опьянение и легкомысленный образ жизни, а ведь о жизни нужно иметь и другие представления».

Поэтесса, член Союзов писателей России и ДНР Анна Ревякина приехала на «Традицию» с грудной дочерью. Пока она читала стихи из своего сборника «Остров», малышку в коляске катала по Поляне сказок няня. На лекцию Дугина Анна тоже пришла с коляской.

«Очень классно! Я же на фестивале уже не первый год. Огромное количество людей, в том числе детей. И те, кто был с нами все два часа поэзии, — герои, потому что поэзию очень сложно слушать. Здесь замечательная атмосфера, интеллектуальные развлечения, и очень хорошо подобран состав участников. Здесь со мной — моя четырехмесячная дочка: я ее в перерыве кормила грудью», — рассказала Ревякина.

Когда стемнело, в Захарове воцарилась особая, почти интимная атмосфера. На сцену вышли актеры МХАТа и совместно с Джанго, исполнившим известные военные песни, представили спектакль по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».

Завершился фестиваль грандиозным фейерверком, после которого довольные гости праздника стали разъезжаться в надежде, что никакие эпохальные препятствия не помешают им провести «Традицию» и в следующем году. И гений Пушкина, витавший рядом, соглашался с ними.