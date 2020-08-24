Эксперт рассказала, как Россия может выиграть газовый спор с Польшей

Русофобская политика нынешних властей Польши и мягкое попустительство ей со стороны брюссельских чиновников говорит о том, что дальнейшие вопросы газового рынка России и Польше придется решать только в суде. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Польша будет вынуждена

Польша скоро будет вынуждена дополнительно искать поставщиков газа, так как текущие поставки не смогут удовлетворить ее растущий спрос. Такого мнения придерживается эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

«По оценкам польской газотранспортной компании, объем потребления газа в Польше в 2023 году, к моменту, когда должно закончится строительство газопровода Baltic Pipe, достигнет 23 млрд кубометров газа в год. От 4-5 млрд кубометров Польша сама добывает. 5 млрд куб газа —максимальная мощность регазификационного терминала в Свиноуйсьце. Около 5,5 млрд останется Польше из того, что добудут в Северном море. Если Польша действительно рассчитывает на диверсификацию или отказ от российского газа, тогда откуда она будет брать оставшиеся кубометры», — заявил Марцинкевич Baltnews.

Он предположил, что покрыть недостаток газа Польша может помочь Германия, но уже после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Россия имеет шансы выиграть

Как отметила Наталья Мильчакова, русофобская политика нынешних властей Польши и мягкое попустительство ей со стороны брюссельских чиновников говорит о том, что дальнейшие вопросы газового рынка России и Польше придется решать только в суде. Справедливости «Газпрому» добиться можно, так как претензии Польши далеко не всегда обоснованы, хотя суды в любом случае будут стараться не обидеть ни одну из сторон.

«Германия ухудшила отношения с Польшей только потому, что последняя слишком активно пытается помешать строительству «Северного потока — 2», но это не значит, что и в других случаях газовых конфликтов России и Польши Германия будет однозначно поддерживать Россию. Кроме того, сегодня против «Газпрома» и России работает еще и мировой кризис, который привел к резкому падению спроса на газ и, соответственно, к обвалу цен на газ в Европе», — пояснила Наталья Мильчакова.

Значит, уверена эксперт, «Газпрому» придется снижать цены для своих потребителей, что он уже и делает. Если «Газпром» будет бороться за потребителей, то ему будет затруднительно вести затяжные и затратные процессы в европейских судах.

«С другой стороны, снижение цен на газ может мотивировать Польшу не отказываться полностью, от дешевого и выгодного российского газа, а значит, обе стороны будут друг в друге заинтересованы и будут искать компромисс», — заключила Наталья Мильчакова.

Пока Варшава готовится к перераспределению поставок с помощью нового трубопровода, Москва заканчивает прокладку «Северного потока — 2», по которому будет течь недостающее европейцам количество газа. Финский концерн Fortum объяснил пользу «Северного потока — 2» для Европы.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.