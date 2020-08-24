Монсон сравнил допинговые скандалы России и США

Санкт-Петербург, 24 августа. Боец смешанных единоборств и депутат Красногорска Джефф Монсон назвал несправедливым наказание России из-за применения допинга отдельными спортсменами. Об этом Монсон заявил в эфире Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот».

Джефф Монсон заявил, что определенно существует некий уровень мошенничества в сторону России. Санкции за употребление некоторыми спортсменами допинга он назвал слишком серьезными. Монсон в очередной раз отметил, что политика не должна касаться спорта, а наказание за употребление допинга должны нести только спортсмены и врачи.

«Сейчас много русских спортсменов не могут выступать на Олимпиаде из-за того, что кто-то был уличен в допинге. Несправедливо наказывать целую страну, нужно выдвигать обвинения лично врачам или спортсменам», — рассказал Монсон.

Также «Снеговик» заметил, что западные страны не подвергаются подобным наказаниям со стороны антидопинговых агентств из-за серьезного влияния США на мировую общественность. В качестве примера боец назвал канадского легкоатлета Бена Джонсона, установившего мировой рекорд в забеге на 100 метров. Позже он был уличен в применении допинга и лишился наград.

«Второй спортсмен Ленс Армстронг, велосипедист, тоже попал в такой скандал. У них целая команда обманывала систему по особой схеме. «Тур де Франс» отстранил только спортсмена, а не целую страну или группу, это правильно», — подвел итог теме Джефф Монсон.

В сентябре 2018 года Монсон был избран депутатом Совета депутатов городского округа Красногорск. За несколько месяцев до этого он получил российское гражданство.