Монсон уверен, что США должны перенять у РФ систему медстрахования

Санкт-Петербург, 24 августа. США должны перенять у России систему медицинского страхования, что позволит американцам получать бесплатную медицинскую помощь. Об этом заявил муниципальный депутат Красногорска и всемирно известный спортсмен Джефф Монсон в ходе пресс-конференции, которая состоялась 24 августа на площадке Медиагруппы «Патриот».

«Опыт медицинского страхования в России стоит перенять однозначно. В США должна быть бесплатная медицина. Мой сын отучился на врача. Он заплатил за медицинское образование безумные деньги. Это сумасшествие», — пояснил Монсон.

Он также добавил, что левые взгляды вновь набирают популярность в США, однако представители подобной идеологии опираются на феминизм и продвижение позиций ЛГБТ.

«Левые сейчас ассоциируется не с бесплатным образованием, а с феминизмом, борьбой с традиционными ценностями и продвижением ЛГБТ. Если отбирать у людей права, они будут давать сдачи, независимо от группы. Так, черное сообщество в США было угнетено и теперь дает сдачи. Нетрадиционные меньшинства просто хотят быть наравне со всеми», — добавил Монсон.

По его словам, власти США пытаются добиться полного контроля над американским обществом. При этом СМИ осуществляют серьезное противодействие продвижению идей коммунизма и социализма. Монсон подчеркнул, что кандидат в президенты США Берни Сандерс отстаивал идеи социализма, а также активно выступал против войны, однако оппоненты уничтожили его предвыборную кампанию.