Доктор Мясников озвучил список «бесполезных таблеток»

Москва, 24 августа. Известный российский телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о находящихся в продаже «бесполезных» лекарственных препаратах. По его словам, иммуномодуляторы и сосудоукрепляющие средства не приносят особой пользы организму.

На данный момент иммуномодуляторы достаточно популярны в России, однако у них есть куда более эффективный и недорогой аналог. Это физическая активность, которая необходима для любого организма.

«Иммунитет нельзя купить в аптеке», — считает Мясников.

По словам эксперта, здоровый иммунитет может быть только в здоровом теле. Для того, чтобы его заполучить, придется постараться – регулярно выполнять физические упражнения, сбросить лишний вес и выполнять процедуры для закаливания. Также врач отметил, что человеку необходимо постоянно двигаться, что пойдет на пользу его здоровью.

В качестве примера Мясников привел одного из своих знакомых, которому уже исполнилось 74. Это подтянутый мужчина, постоянно посещающий спортзал и повергающий свой организм серьезным нагрузкам. Несмотря на возраст, форме следящего за собой пенсионера могут позавидовать и молодые люди. Не стоит сомневаться, что у этого человека иммунная система также находится в полном порядке.

В число малоэффективных таблеток, по мнению Мясникова, входят не только иммуномодуляторы, но и сосудоукрепляющие, а также гепатопротекторы, пробиотики и БАДы. Ранее специалист обратил внимание на то, что полезны также далеко не все продукты питания, даже обладающие безукоризненной репутацией. При этом Мясников поставил под вопрос миф о полезности грибов.