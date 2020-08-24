Депутат посоветовал Турции закрыть границы

Москва, 24 августа. Люди, которые во время пандемии коронавируса едут отдыхать в Турцию, сравнимы с авантюристами. Опасная болезнь остается непобежденной, турецкие власти занижают статистику по заболевшим, подчеркнул депутат Госдумы Евгений Федоров

Парламентарий констатировал, что не только в Турции, но и во всем мире эпидемиологическая ситуация до сих пор не стабилизировалась. По его мнению, лучше воздержаться от заграничных поездок, пишет «Слово и Дело».

«Очевидно, что в Турции эпидемия, как и в России. Очевидно, что большое количество людей там все еще заболевает. Понятно, что маски от болезни не спасают и не должны спасать. От болезни спасет только жесткий карантин, то есть отсутствие контактов», — подчеркнул парламентарий.

Евгений Федоров назвал авантюрными поездки на турецкие курорты. Он отметил, что хоть и пытается Анкара минимизировать риск заболевания коронавирусом, но единственно верным решением было бы закрытие границ.

«Любые поездки на курорты — это всплеск заболевания, его продолжение, более активная фаза контактов — более активная фаза заболевания», — обратил внимание политик.

Депутат констатировал, что всем хочется хорошо отдохнуть, но это желание не стоит того риска, которому себя подвергают поехавшие на курорты. Федоров рекомендовал не отказываться от самоизоляции и минимизировать количество контактов. Отдыхать лучше в уединении, подчеркнул политик.

Напомним, что недавно специалист по внутренним болезням Мустафа Адыгюзель заявил, что в его стране существенно занижается количество заболевших коронавирусом. По его мнению, за сутки число инфицированных увеличивается на 12 тысяч человек.