Лукашенко и Путин договорились о вакцинации белорусов от COVID-19

Минск, 24 августа. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса.

Главы государств договорились, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса.

«В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации», — сообщила БелТА.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили ситуацию внутри Белоруссии и на внешнем контуре, особенно на западном направлении.

Ранее Лукашенко заявил, что несанкционированные митинги оказывают негативное влияние на эпидемиологическую ситуацию в республике. Лукашенко подчеркнул, что эпидемия коронавируса продолжается, инфекция по-прежнему представляет серьезную угрозу. При этом в европейских странах фиксируется вторая волна коронавирусной инфекции. Глава государства подчеркнул, что митинги и акции протеста способствуют распространению вируса.

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Спутник V», разработали в центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это препарат для внутримышечной инъекции. Препарат зарегистрировали 11 августа.

Кроме того, центр «Вектор» приступил ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса. Руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал телеканалу «360», что вакцины центра Гамалеи и «Вектора» различаются в подходах к созданию препарата.