В МИД РФ оценили возможность проведения встречи в «нормандском формате»

Москва, 24 августа. Российская сторона не владеет данными о возможном проведении очередной встречи в «нормандском формате». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Маас заявил, что встреча глав МИД стран-участниц «нормандского формата» может состояться в сентябре. По его словам, на встрече будет обсуждаться вопрос проведения местных выборов в Донбассе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москве неизвестно о возможном проведении встречи в «нормандском формате», передает РИА Новости.

«Нам об этом неизвестно», — сказала она.

Напомним, весной 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе обсуждается, в том числе в рамках переговоров лидеров стран «нормандской четверки».

В декабре 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются базой для урегулирования конфликта на Украине.