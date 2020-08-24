Спрятавшийся в винограде скорпион укусил жительницу Казани

Казань, 24 августа. Женщину из Казани укусил притаившийся в винограде скорпион. Пострадавшая рассказала, что чудом избежал отравления ядом ребенок. Она также описала, на что по ощущениям похож укус экзотического животного.

После укуса жительница Казани была экстренно госпитализирована в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у нее острое отравление ядом скорпиона. В свою очередь главный внештатный специалист Минздрава Республики Татарстан Альяна Сибулина сообщила, что подобные происшествия случаются в регионе крайне редко.

Пострадавшая рассказала, что изначально она собиралась передать виноград ребенку, которому она помогает реабилитироваться в Центре диагностики и консультирования «Поиск». Угощение для мальчика купил его отец. Неожиданное случилось, когда женщина собралась помыть виноград, передает телеканал «360».

«Если попробовала не я, а мой ребенок — это было бы намного страшнее», — рассказала она.

Женщина успела быстро отдернуть руку, но яд успел проникнуть в организм, из-за этого у нее онемела кисть. По ее словам, по ощущениям укус скорпиона похож на укус осы. Что касается экзотического животного, то его вместе с виноградом отнесли в магазин. Администрация вернула деньги за покупку и изъяла товар.