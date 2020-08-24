Названы условия для боя Поветкина против Усика

Москва, 24 августа. Российский боксер Александр Поветкин может провести бой с украинцем Александром Усиком при условии, если не состоится реванш с Диллианом Уайтом. Об этом сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

По контракту, Поветкин должен провести еще один бой с Уайтом. Однако его проведение на данный момент обсуждается.

«Его мы обсуждаем на данный момент, но если это будет другой бой, то теоретически это, возможно, будет и Усик», — рассказал Рябинский ТАСС.

Глава компании отметил, что бой Поветкина и Усика был бы крайне интересным, поскольку оба спортсмена становились олимпийскими чемпионами и прошли отличную школу.

Однако бою может помешать один момент, добавил Рябинский. Он рассказал, что Поветкин и Усик очень хорошо общаются и относятся друг к другу.

«С другой стороны, если такой бой будет, то это будет хорошее спортивное зрелище с участием уважающих друг друга боксеров», — подытожил он.

В субботу, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBС). Боец рассказал, как ему удалось победить британца. По словам Поветкина, он долго отрабатывал удар снизу, пишет RT.