Красивая улыбка придает уверенность в себе и привлекательность. Но часто зубы выглядят не так, как хотелось бы, становятся слишком темными или желтыми. Как отбелить зубы в домашних условиях? Какие способы для этого можно использовать? И какие безопасные и эффективные методы рекомендуют стоматологи? На вопросы отвечает врач-терапевт, главный специалист сети стоматологий «Все свои» по гигиене и отбеливанию зубов Татьяна Дейч.

Причины изменения цвета эмали

«Зубы могут менять цвет по ряду причин, — комментирует врач-стоматолог Татьяна Дейч. — На некоторые мы повлиять не можем, другие зависят от наших повседневных привычек».

1. Наследственность. У некоторых людей цвет меняется из-за генетических заболеваний. Одно из них — болезнь Гюнтера, при которой зубы приобретают красноватый или коричневый цвет. Оттенок может меняться при нарушениях развития твердых тканей, например при синдроме Стентона-Капдепона, когда наряду с потемнением зубы быстро разрушаются.

2. Прием медикаментов. Считается, что к пожелтению зубных тканей может приводить прием определенных лекарственных препаратов, например антибиотиков группы тетрациклинов. По словам Татьяны Дейч, это верно лишь отчасти. Эффект пожелтения не проявляется во взрослом возрасте. Он возможен только при внутриутробном развитии младенца, когда будущая мама по незнанию или руководствуясь непрофессиональной рекомендацией врача принимает опасные для малыша препараты. Беременным женщинам следует быть особенно осторожными при выборе лекарственных средств. Негативно влияют на здоровье и цвет зубов у ребенка не только препараты тетрациклиновой группы, но также лекарства с высоким содержанием фтора.

3. Стоматологические манипуляции. Цвет может меняться при удалении нерва с применением окрашивающих паст или недостаточно качественном очищении стоматологом зубных каналов.

4. Недостаточный уход за полостью рта. Накопление налета на поверхности зубов делает их темными. Со временем налет уплотняется и превращается в зубной камень, имеющий желтый или коричневый оттенок. Развитие кариеса придает зубной поверхности серый цвет.

5. Возраст. С возрастом эмаль истончается и зубные ткани, расположенные под ней, становятся заметными. Поэтому меняется и цвет зубов — они приобретают бежевый, желтый оттенок.

«У всех людей эмаль бесцветная и прозрачная, — уточняет врач-стоматолог Татьяна Дейч. — Цвет зубам придает дентин — ткань, расположенная под эмалью. Дентин может быть бежевым, желтоватым, более темным или светлым, но он крайне редко бывает белым от природы. Из-за этого и улыбка не может быть абсолютно белой, «голливудской», как бы тщательно вы ни ухаживали за полостью рта».

Опасные способы отбеливания зубов в домашних условиях

«Часто врачи-стоматологи вынуждены сталкиваться с последствиями псевдоотбеливания, — продолжает Татьяна Дейч. — В сети Интернет сегодня можно встретить множество рецептов, одни из которых просто бесполезны, а другие по-настоящему опасны».

К последним врач относит применение яблочного уксуса или средств бытовой химии в попытке осветлить эмаль. Эти средства не возвращают улыбке красоту, а, напротив, приводят к тяжелым последствиям.

Бытовая химия, не предназначенная для контакта с ротовой полостью, может вызвать серьезные ожоги. А средства, содержащие кислоты, разрушают зубную эмаль, делают ее пористой. В поры проникают пищевые красители и окрашивают эмаль, что еще более усугубляет ситуацию.

«Нельзя использовать для отбеливания зубов в домашних условиях кислоты, протирать зубную поверхность кусочками лимона, клубники, — уточняет Татьяна Дейч. — Кислые продукты способствуют деминерализации эмали, и, если кислоты работают в ротовой полости достаточно часто, это приводит к появлению чувствительности, а со временем — образованию кариеса».

Аналогичным образом влияют на внешний вид улыбки напитки с низким уровнем pH, среди них: кофе, вино, натуральные соки, «Кока-кола», «Ред-булл». По словам Татьяны Дейч, у людей, которые часто употребляют эти напитки, происходит деминерализация зубной эмали, что ухудшает здоровье зубов и их внешний вид.

Отбеливание зубов в домашних условиях перекисью водорода

Одна из популярных техник домашнего отбеливания — использование перекиси водорода. Она основана на профессиональной практике. В стоматологии перекись применяется для отбеливающих процедур уже более 100 лет, и большинство готовых решений для домашнего использования (гели, полоски, карандаши) содержат это вещество.

«То, что отбеливание зубов перекисью водорода вредно, — укоренившийся стереотип, — отмечает Татьяна Дейч. — При профессиональном подходе эта техника абсолютно безопасна. Средства на основе перекиси водорода или перекиси карбамида позволяют осветлить дентин, то есть проникают сквозь зубную эмаль и разрушают пигмент в глубоких тканях. Никакими внешними средствами добиться аналогичного эффекта невозможно».

Но чтобы перекись водорода была безопасной, важно соблюдать два условия.

Использовать препарат, назначенный врачом. Не стоит покупать средство от неизвестного производителя с неизвестным составом. Слишком высокая концентрация активного вещества может стать опасной для десен и эмали, а слишком низкая не окажет ожидаемого эффекта. Не использовать часто. Безопасная периодичность применения отбеливающих систем — один раз в год. При более частом их использовании возможно разрушение эмали.

При этом использовать обычную перекись водорода, которую можно найти в любой аптечке, не имеет смысла. Концентрация действующего вещества в ней слишком низкая. Она составляет всего 3%, тогда как профессиональные системы для домашнего применения содержат минимум 9,5% вещества, а в стоматологических кабинетах используют составы, включающие 20-40%-ные растворы.

«Если вы прополощете рот перекисью водорода, ваши зубы не посветлеют, — отмечает Татьяна Дейч, — но посветлеют десны, так как полоскание вызовет ожог мягких тканей».

Отбеливание зубов углем активированным в домашних условиях

Другая популярная техника быстро отбелить зубы в домашних условиях — почистить их порошком активированного угля. По мнению врача, это тоже не имеет смысла.

«Активированный уголь будет работать как абразив, — отмечает Татьяна Дейч, — но с таким же успехом можно использовать отбеливающую зубную пасту с абразивными частичками. Зачем нужен активированный уголь?»

Аналогично работает и сода, которая разрыхляет зубной налет и, как абразивное вещество, помогает удалить его с эмали. После чистки содой зубы кажутся более светлыми, но не потому, что сода их отбеливает, а из-за отсутствия зубного налета на эмали. Зубные порошки и пасты действуют точно так же, поэтому искать им альтернативы с неприятным вкусом — бессмысленная затея.

Как эффективно отбелить зубы в домашних условиях — рекомендации врача

«Мы живем в XXI веке и можем использовать современные, безопасные способы для поддержания красоты улыбки, — отмечает врач-стоматолог Татьяна Дейч. — При этом важно различать средства, которые помогают лишь осветлить зубы, то есть работают на поверхности эмали. И средства, используемые стоматологами для отбеливания, которые могут проникать сквозь зубную эмаль и осветлять дентин».

Отбеливание зубов в домашних условиях без вреда может выполняться с помощью доступных средств.

Отбеливающие зубные пасты. Безопасные средства для повседневного очищения и осветления поверхности зубов. Считается, что их нельзя использовать часто, так как абразивные частички в составе стирают эмаль. По словам Татьяны Дейч, это распространенное заблуждение. Эмаль — самая прочная ткань в организме человека, и стереть ее зубной пастой и даже жесткой щеткой невозможно. Отбеливающие зубные пасты можно использовать для поддержания чистоты улыбки на протяжении всей жизни. Зубные пасты с ферментами. Составы с ферментами работают как абразивы, но более деликатно. Они растворяют налет, качественно удаляют его и делают зубную поверхность чистой и светлой. Выбирая средства в магазине, отдавайте предпочтение тем, в составе которых есть бромелайн, папаин, аминооксидаза, глюкооксидаза. Профессиональные средства для домашнего отбеливания. Специалист рекомендует использовать их для поддержания достигнутого результата после профессиональной процедуры в стоматологическом кабинете. Как правило, домашние системы включают капы и гель с активным веществом. Наиболее безопасны капы, изготовленные по слепку зубов пациента, так как они плотно прилегают и не позволяют гелю вытекать наружу. «Универсальные» капы не защищают от случайного подтекания геля, что может стать причиной ожога ротовой полости.

«Эффективное отбеливание зубов в домашних условиях возможно только после обращения к специалисту, — отмечает Татьяна Дейч. — Зубы необходимо подготовить к процедуре, удалить налет и лишь потом отбеливать. При этом домашние способы отбеливания не заменяют профессиональную процедуру в стоматологическом кабинете, они лишь помогают сохранить и поддержать достигнутый эффект. Их самостоятельное применение не эффективно и может быть опасным».

У процедуры есть и противопоказания. Отбеливание нельзя проводить детям и подросткам до 18 лет, а при выраженной деминерализации эмали необходимо сначала восстановить ее структуру. Поэтому врач не будет проводить отбеливающую процедуру, если пациент жалуется на чувствительность. Подготовкой станут реминерализация зубной эмали, чистка и лишь затем процедура отбеливания.