Москва, 24 августа. Проблема с поставками воды в Крыму требует вспомнить технологию опреснения. Ранее она успешно развивалась во времена СССР.

Заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Илья Николенко заметил, что на данный момент опреснение воды является одной из наиболее прибыльных отраслей в мире. Более того, ранее отечественные специалисты успешно работали над добычей пресной воды из морских глубин.

«Когда-то СССР был лидером в этом вопросе, но с развалом Союза многие технологии были утрачены», – заметил эксперт.

На данный момент другие страны успешно работают над производством живительной влаги. Государства Персидского залива и Греция понимают важность технологии опреснения, а современные российские разработки отстают от конкурентов на два десятка лет.

Однако если уделить вопросу опреснения достаточное количество внимания и вложить необходимое количество средств, современные установки вполне смогут заменить собой Северо-Крымский канал. Инновационные технологии позволят производить воду по цене 25-30 рублей за кубометр, то есть за ту же, в которую она обходится жителям полуострова.

Пока российские специалисты пытаются решить насущные проблемы и обеспечить население полуострова всем необходимым, украинцы продолжают устраивать скандалы и конфликтовать с зарубежной прессой. Как сообщалось ранее, карта с российским Крымом на финском ТВ в очередной раз возмутила Украину.