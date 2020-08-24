Манукян о пикете за Навального: Киркоров давно раскусил «розовую кофточку»

Блогер Вадим Манукян считает, что в свое время Филипп Киркоров небеспричинно невзлюбил журналистку Ирину Ароян, которую все помнят исключительно как фигурантку скандала про «розовую кофточку». Теперь Ароян подозрительно активно печется о якобы «отравленном» блогере Алексее Навальном. По мнению Манукяна, возможно, Киркоров еще в 2004 году раскусил, что из себя представляет эта журналистка.

Подоплеку истории с одиночным пикетом давно всеми забытой Ирины Ароян в защиту Навального Вадим Манукян разбирает в колонке для Федерального агентства новостей.

Иногда они возвращаются. Колонка Вадима Манукяна

В минувшие выходные Алексей Навальный и его внезапно ухудшившееся здоровье по дороге из Томска в Москву стали предметом широкого общественного обсуждения. Как из рога изобилия посыпались различные «версии». Либеральные деятели настаивают, что известного блогера непременно отравили. Эту версию уже услужливо подхватила немецкая клиника «Шарите», куда поместили Навального. На этом фоне либералы лезут из кожи вон, чтобы засвидетельствовать любовь к Навальному. Звездный час для либеральной оппозиции наступил, и тут-то о себе напомнила ростовская журналистка — «розовая кофточка» Ирина Ароян.

Ароян вышла к Публичной библиотеке на Пушкинской улице (любимое место прогулок жителей Ростова-на-Дону) с эмоциональным плакатом, на котором было написано:

«Нет политическому террору! Требую международного расследования отравления Навального».

Оказывается, в России, по мнению госпожи Ароян, имеет место «политический террор». Я, сколько ни искал вокруг этот самый террор, заметить его не сумел, но вынырнувшая из небытия журналистка, видимо, более наблюдательная и осведомленная.

Что касается «международного расследования», пусть Ирина конкретизирует, что это за формат такой дивный, который предусматривает из-за болезни блогера, пусть даже известного, проведение каких-то международных расследований. У России, в отличие от ряда европейских стран, есть суверенитет, и она не позволяет, чтобы в ее внутренние дела вмешивались с какими-то «международными расследованиями», хотя желающих их провести, как мы знаем, предостаточно.

Я, конечно, не приветствую несдержанность Филиппа Бедросовича в истории с Ароян, да и за дела давно минувших дней он ответил перед судом, заплатив штраф. Но, не могу не отметить, что Киркоров удивительно точно вычленил на памятной пресс-конференции госпожу, которая действительно могла вывести из себя кого угодно. Закрепить свой «успех» Ароян не удалось. Довольно скоро о ней позабыли. Да и по сей день ее упоминают только в привязке к Киркорову и скандалу из далекого 2004 года.

Конечно, сейчас для Ароян любое публичное упоминание — уже пиар. Однако интервьюировавший Ирину в прошлом киевский, а теперь ростовский журналист и блогер Сергей Рулев ее, к сожалению, не узнал. Только благодаря подсказке коллеги Рулев понял, что перед ним ростовская знаменитость.

Было заметно, что Ирине понравилось, когда после пикета к ней подошли блогер и представитель СМИ. Когда режим «запись» на камерах стартовал, Ароян с ходу начала говорить, что мол «не может молчать, когда одного политика убивают у стен Кремля», а «другого травят». Поэтому дескать она решила напомнить, что «в стране происходят события, о которых невозможно молчать».

В первом случае речь, как я понимаю, идет о Борисе Немцове, но его убийца уже сидит за решеткой, и мотивы этого преступления, скорее, религиозного характера. Что касается Алексея Навального, то нет никаких объективных, заслуживающих доверия доказательств, что его кто-то отравил.

Но больше всего удивил финальный спич Ароян: оказывается, «гарант Конституции и сама Конституция РФ ее не защищают». Осмелюсь спросить, от чего именно Ирину не защитили? Впрочем, боюсь, ответа на этот вопрос не знает и сама Ароян.

Что тут скажешь: иногда «они» (герои прошлых скандалов) возвращаются, причем с совершенно неожиданной повесткой. Надо сказать, пиар-акция «розовой кофточки» явно не удалась: выстрел Ирины Ароян оказался холостым. Никого из ростовских журналистов ее пикет не заинтересовал. Пусть скажет спасибо, что блогеры ее поснимали. Впрочем, возможно, не на такой пиар она рассчитывала.