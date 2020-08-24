Минск назвал провокацией инцидент с шарами на границе с Литвой

Минск, 24 августа. Инцидент с воздушными шарами на границе Белоруссии и Литвы является «спланированной провокацией». Об этом сообщил пресс-секретарь главы МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о попытке нарушения воздушного пространства страны со стороны Литвы. По данным ведомства, с территории соседнего государства был запущен зонд, состоящий из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. На перехват объекта были подняты вертолеты Ми-24, благодаря чему была пресечена попытка нарушения воздушного пространства республики без использования оружия.

Анатолий Глаз отметил, что МИД Белоруссии вручил ноту протеста послу Литвы Андрюсу Пулокасу в связи с инцидентом, передает РИА Новости.

«Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем», — пояснил он.

По его словам, запущенный с территории Литвы воздушный объект пролетел три километра над территорией Белоруссии, нарушив государственную границу республики.