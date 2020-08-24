Нейрохирург назвал причину потери слуха у Корчевникова

Москва, 24 августа. Нейрохирург и кандидат медицинских наук Александр Тома прокомментировал информацию о популярном российском ведущем Борисе Корчевникове, который якобы начал терять слух. Врач назвал причину потери слуха у него.

В Сети появились новости, что после операции у ведущего программы «Судьба человека» появились серьезные проблемы со слухом. В беседе с «Вечерней Москвой» Александр Тома рассказал, что «ситуация, когда у человека после перенесенной операции по удалению опухоли в головном мозге садится слух, может говорить о рецидиве».

По словам врача, сейчас трудно делать какие-либо предположения, так как нет информации ни о самой опухоли, ни о ее расположении. Кроме того, необходимы результаты обследования больного, а также МРТ. Глухота — может быть следствием спаечного процесса, из-за которого нерв оказался в рубце, добавил Александр Тома.

Телеведущая и певица Анна Калашникова ранее призналась, что у ее коллеги Бориса Корчевникова наступил непростой период в жизни. Она призвала молиться за здоровье «глухого» телеведущего.