Военный аналитик уверен, что российские ЗРК С-500 перекроют половину Европы

Размещенные в Калининградской области комплексы С-500 смогут перекрыть половину европейских государств, считает военный аналитик Вадим Козюлин.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов во время беседы с журналистами на военно-техническом форуме «Армия-2020» заявил, что в России стартовали государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» и вместе с этим ведется активная подготовка к серийному производству этих комплексов.

«Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», — сказал Борисов.

Отметим также, заместитель министра обороны Алексей Криворучко ранее сообщал, что Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.

По словам директора программы ПИР-Центра, научного сотрудника дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, «С-500 — это что-то уникальное, не имеющее аналогов в мире, так как комплекс пригоден и для перехвата самолетов, и для перехвата баллистических ракет, в том числе перспективных гиперзвуковых».

«Система С-500 также сможет уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, то есть с высотой до 250 км. Стоит отметить его удивительный радиус действия, С-500 на испытаниях показал, если я не ошибаюсь 653 км, то есть будучи установленным в Калининградской области, он закроет не только позиционный район, но и значительную территорию близлежащих государств, почти половину Европы. И это только ударные возможности, а если вспомнить про дальность обзора РЛС «Прометея», то она еще выше. Точных данных нет, но мы можем только догадываться», — заявил эксперт в интервью Федеральному агентству новостей.

ЗРК «Прометей», выполненный по теме опытно-конструкторских работ «Триумфатор-М», относится к новому поколению систем «земля-воздух». С-500 представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты.

«Это колоссальное перспективное средство и показатель того, что наши инженеры, разработчики ПВО не стоят на месте и уже не только используют старые советские разработки, развивают их, но и создают что-то новое. Совсем не так много времени прошло с момента, когда С-400 был принят на вооружение и начал поставляться в войска, сегодня ему на смену приходит более свежая и перспективная система — С-500. Это очень хороший знак о том, что при инвестициях в оборонку, она способна выдавать потрясающий результат. К тому же нельзя забывать, что стоимость таких комплексов и ракет к нему раза в три, а то и в пять больше чем у США, так что мы умеем это делать дешевле и эффективнее», — заключил Козюлин.

Напомним, система С-500 будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.