Эзотерик оценила идею Штурм сделать украшения из праха Легкоступовой

Москва, 24 августа. Эзотерик Татьяна Ионина не видит ничего плохого в том, чтобы сделать украшения из праха российской певицы Валентины Легкоступовой. Напомним, что с этой идеей к родственникам звезды 90-х обратилась Ирина Штурм.

Смерть Легкоступовой до сих пор не дает покоя коллегам и поклонникам. Так, многие из них скептически отнеслись к идее создания украшений из праха артистки. Однако известно, что сама Легкоступова в последние годы жизни всерьез увлекалась оккультными науками. Однажды она пришла на телевизионный эфир с мистическими символами на одежде.

«Я советовалась по этому поводу со священником, на что он мне ответил, что я могу носить такие вещи. А мрачная символика говорит о том, что я абсолютно не боюсь перейти из мира живых в мир мертвых», — комментировала свое увлечение Легкоступова.

Некоторые фанаты разглядели в имидже звезды предзнаменование скорой гибели. Эзотерик Татьяна Ионина считает, что в идее создания украшения из праха нет ничего страшного, передает Nation News.

«Если родные верят в то, что ее прах будет под их сердцем, то почему бы и нет? Не вижу в этом ничего зазорного. Главное, чтобы этим прахом не воспользовались в последствии недобросовестные люди», — говорит Ионина.

Эзотерик подчеркнула, что украшения из частичек праха являются весьма распространенным аксессуаром, о котором просто мало кто слышал в России.

Ранее сообщалось, что эпатажная российская певица Наталья Штурм пришла к выводу, что прах Легкоступовой может быть использован для изготовления украшений. Артистка рассказала, что подсмотрела эту идею в передаче про обычаи Китая.