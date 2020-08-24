США отказались вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Вашингтон, 24 августа. Американские власти следят за ситуацией в Белоруссии. Белый дом выступает против насилия, однако не собирается вмешиваться во внутренние дела республики. Позицию Вашингтона озвучил заместитель госсекретаря Стивен Биган.

Напомним, что митинги в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Победителем стал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Светлана Тихановская, которая считалась его основным соперником, не смогла набрать и 11%.

По мнению ряда экспертов, митинги и забастовки, которые прокатились по Белоруссии, не являются стихийными. Они были спланированы и хорошо организованы. Там активно потрудились западные специалисты по «цветным революциям».