В ЛНР ответили на план Киева перенести в Швейцарию переговоры по Донбассу

Своими «советами Лукашенко» украинский президент Владимир Зеленский уже ухудшил отношения Украины и Белоруссии. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Попытка перенести переговоры

Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе могут быть перенесены из Белоруссии в Швейцарию, Швецию или Финляндию. Такое заявление сделал глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как заметил Родион Мирошник, такие вопросы Украина должна обсуждать со всеми участниками конфликта.

«В столице Белоруссии ситуация пока не самая стабильная, но и мы завтра на переговоры в Минск не собираемся. Уже с конца марта из-за коронакризиса переговоры продолжаются в формате видеоконференций и, скорее всего, еще будут продолжаться какое-то время. Когда эпидемиологические ограничения будут сняты, тогда и нужно будет принимать совместное решение о месте проведения очных встреч. На протяжении последних почти шести лет Минск соответствовал всем требованиям сторон — участниц переговоров. Надеюсь, что будет соответствовать и дальше», — пояснил Мирошник.

По мнению политика, своими «советами Лукашенко» Владимир Зеленский уже ухудшил отношения Украины и Белоруссии, комментарии Кравчука находятся в том же поле.

«Явно толкают трактовку событий в одну сторону и уж точно не содействуют улучшению украинско-белорусских отношений. А до последнего времени Белоруссия была одной, если не единственной страной, которая граничит с Украиной, и у них были хорошие, добрососедские отношения», — заключил Родион Мирошник.

Давление на Белоруссию

По словам эксперта фонда «Народная дипломатия» Сергея Простакова, с приходом Леонида Кравчука в украинскую группу переговорщиков ничего не изменилось. Минский процесс окончательно превратился в постоянное затягивание времени Украиной, которое иногда прерывается каким-либо символическим событием, заслугу которого полностью приписывает себе Зеленский.

«Мотивы такого поведения украинских властей совершенно очевидны. С одной стороны, в Киеве выжидают исхода президентских выборов в США, делая ставку на победу в них Джо Байдена, лично заинтересованного в украинской ситуации по коррупционным мотивам. Поэтапное последовательное исполнение Минских соглашений делает бессмысленным не только развязанную Украиной войну, но и усилия устроителей Майдана. Поэтому ни один пункт договоренностей Киевом до сих пор не выполнен», — пояснил Простаков.

По мнению эксперта, с целью заболтать данный очевидный факт, оказать дополнительное давление на Белоруссию и сделано заявление Кравчука. Именно украинская сторона сейчас в очередной раз пытается затянуть переговорный процесс и реализацию Минских соглашений, попутно еще сильнее вмешиваясь во внутренние дела Белоруссии.

«Донбасс украинские власти по-прежнему воспринимают лишь как территорию под украинским флагом и без его нынешнего населения. Поэтому выполнять Минские соглашения в Киеве не собирались и не собираются. Кравчук со своим заявлением — очередной исполнитель этого курса, который ведет к продолжению кровопролитного конфликта на территории Донбасса», — добавил политолог.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.