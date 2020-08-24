Руководитель театра опровергнул увольнение Башарова

Москва, 24 августа. Актера Марата Башарова недавно «почти уволили» из театра несколько СМИ. Однако слухи о грядущем увольнении знаменитости из «Современного театра антрепризы» далеки от реальности.

Основная версия о грядущем «увольнении» сводилась к нехорошей славе Башарова. Он был героем двух скандальных историй. Бывшие возлюбленные звезды обвиняли его в домашнем насилии и большой любви к спиртному. Уже тогда поговаривали, что такое поведение может негативно сказаться на его карьере.

В конце августа появилась версия, что Башарова хотят выгнать за слабую наполняемость зала. Половина мест пустует из-за пандемии. К тому же часть зрителей не ходит на спектакли с участием Башарова, протестуя против его рукоприкладства по отношению к женщинам.

Руководитель театра Альберт Могинов подчеркнул, что никто не собирается выгонять Башарова. Актер остается членом труппы и будет выступать согласно перечню закрепленных за ним проектов.

Отметим, что весной 2020 года Башаров рассказал, почему распускал руки в отношении бывших жен, сообщает «Подмосковье сегодня».