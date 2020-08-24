Москва, 24 августа. Известная певица Лолита поддержала харассмент в отношении женщин старше 50 лет. Скандальное заявление звезда поп-сцены сделала в интервью KP.RU.

«Если он исчезнет, то мы вообще забудем, что такое секс. Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти», — отметила исполнительница.

Лолита уточнила, что выступает за намеки сексуального характера со стороны обеспеченных мужчин. Также певица заявила, что не понимает сути движения #MeToo, получившего распространение после того, как некоторые женщины обвинили кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и изнасиловании. По мнению исполнительницы, это движение «попахивает человеческой проституцией».

Лолита обратила внимание, что в домогательствах в основном обвиняют состоятельных мужчин и лет через 10–15 после инцидента. Певица не понимает, что в свое время мешало голливудским актрисам отказать Вайнштейну и не получить «Оскар».

«Простите, никогда не поверю, что женщина ночью шла в гостиничный номер к мужчине и не понимала, что там может произойти», — заявила исполнительница.

Кроме того, Лолита добавила, что ей «жалко мужчин», ставших объектами обвинений в харассменте.

Ранее тему сексуальных домогательств и харассмента в России обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В ходе конференции эксперт центра социально-трудовых прав Юлия Островская рассказала о различии между харассментом и здоровыми романтическими отношениями на работе.