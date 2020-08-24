Феминистка Рапопорт нашла слова сочувствия для защитницы харассмента Лолиты

Общественный деятель, феминистка Белла Рапопорт прокомментировала слова певицы Лолиты Милявской, которая неожиданно выступила в защиту харассмента по отношению к женщинам старше 50 лет.

«Я сейчас с иронией говорю, что я за харассмент, — приводит слова Лолиты издание «Комсомольская правда». — Если он исчезнет, мы вообще забудем, что такое секс. Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после 50 с обеспеченными мужчинами».

Лолита также критически высказалась о международном движении против домогательств #MeToo и заявила, что все это «попахивает проституцией».

«Никогда не поверю, что женщина ночью шла в гостиничный номер к мужчине и не понимала, что там может произойти», — заявила певица.

Федеральное агентство новостей обратилось к известной феминистке, общественной деятельнице Белле Рапопорт с просьбой оценить, насколько такие заявления уместны сегодня, в том числе из уст женщины. Достойны ли подобные высказывания осуждения, или к тем, кто живет в таких представлениях, стоит отнестись сочувственно, спросил ФАН у Рапопорт.

«Когда такое говорят женщины, я отношусь к этому с большим сочувствием, чем, когда это говорят мужчины, — отметила Белла. — Потому что, скорее всего, у этих женщин [которые заступаются за харассмент] есть большой опыт такого рода, который они таким образом проживают».

По мнению Рапопорт, конечно, не очень хорошо, когда известные женщины транслируют свой, возможно, негативный опыт на большую аудиторию, но к этому стоит отнестись с пониманием.

«Мы же не можем перевоспитывать женщин, которым довольно много лет, и они социализировались в такой [общественной] структуре, для которой такие формулировки всегда были единственными. Поэтому от них даже трудно ожидать чего-то другого», — отметила Белла Рапопорт.

Лолите Милявской 56 лет, она пять раз была замужем. С пятым мужем — теннисистом Дмитрием Ивановым, который младше Лолиты на 12 лет, — певица развелась в прошлом году.