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Эксперт объяснила, как не остаться без пенсии при потере трудовой книжки

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Эксперт объяснила, как не остаться без пенсии при потере трудовой книжки

Москва, 24 августа. Трудовой стаж определяет размер будущей пенсии, поэтому нужно бережно хранить трудовую книжку. Как восстановить информацию о трудовом стаже, рассказала первый замдекана юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Наталья Беседкина.

По ее словам, если у человека нет трудового стажа и, соответственно, отсутствуют записи в трудовой книжке, то потеря документа ничем не грозит. Им полагается социальная пенсия.

Эксперт объяснила, как не остаться без пенсии при потере трудовой книжки.

«Остальным гражданам следует хранить документ, в противном случае придется довольствоваться социальной пенсией, либо собирать доказательства своего официального трудоустройства», — рассказала в интервью изданию «Слово и Дело» Наталья Беседкина.

Она заметила, что подтвердить трудовой стаж без книжки можно, для этого необходимо предоставить один из следующих документов: трудовой договор, книгу колхозника, выписку из официальных архивных документов, справку из организации-работодателя, ведомости о получении заработной платы.

Эксперт объяснила, как не остаться без пенсии при потере трудовой книжки

Наталья Беседкина отметила, что «заниматься процессом восстановления трудовой документации может либо работодатель, если он стал виновником утери книжки или попросту не сделал отметку в ней, либо сам работник». В первом случае необходимо написать заявление на имя работодателя с просьбой восстановить документ, во втором — общаться в Пенсионный фонд России.

Если трудовая книжка была утеряна, то можно попросить выдать дубликат, обратившись в ПФР с заявлением. Также важно попросить сотрудников фонда, чтобы они сделали отметку о месте работы. Для этого необходимо предоставить письменное подтверждение.

«Если в ПФР нет информации о труде работника, то специалист не сможет ничего вписать в трудовую книжку. Гражданину придется обращаться в компанию, где он работал, и просить в письменной форме подтвердить его факт работы», — добавила собеседница издания.

После получения письменного документа нужно опять обратиться в ПФР, где выдадут справку с указанием всех мест работы. А далее, как сообщила Беседкина, «гражданин с этой справкой, выданной ПФР, может обратиться в судебную инстанцию для того, чтобы подтвердить трудовой стаж».

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