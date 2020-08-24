Москва, 24 августа. Трудовой стаж определяет размер будущей пенсии, поэтому нужно бережно хранить трудовую книжку. Как восстановить информацию о трудовом стаже, рассказала первый замдекана юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Наталья Беседкина.

По ее словам, если у человека нет трудового стажа и, соответственно, отсутствуют записи в трудовой книжке, то потеря документа ничем не грозит. Им полагается социальная пенсия.

Эксперт объяснила, как не остаться без пенсии при потере трудовой книжки.

«Остальным гражданам следует хранить документ, в противном случае придется довольствоваться социальной пенсией, либо собирать доказательства своего официального трудоустройства», — рассказала в интервью изданию «Слово и Дело» Наталья Беседкина.

Она заметила, что подтвердить трудовой стаж без книжки можно, для этого необходимо предоставить один из следующих документов: трудовой договор, книгу колхозника, выписку из официальных архивных документов, справку из организации-работодателя, ведомости о получении заработной платы.

Наталья Беседкина отметила, что «заниматься процессом восстановления трудовой документации может либо работодатель, если он стал виновником утери книжки или попросту не сделал отметку в ней, либо сам работник». В первом случае необходимо написать заявление на имя работодателя с просьбой восстановить документ, во втором — общаться в Пенсионный фонд России.

Если трудовая книжка была утеряна, то можно попросить выдать дубликат, обратившись в ПФР с заявлением. Также важно попросить сотрудников фонда, чтобы они сделали отметку о месте работы. Для этого необходимо предоставить письменное подтверждение.

«Если в ПФР нет информации о труде работника, то специалист не сможет ничего вписать в трудовую книжку. Гражданину придется обращаться в компанию, где он работал, и просить в письменной форме подтвердить его факт работы», — добавила собеседница издания.

После получения письменного документа нужно опять обратиться в ПФР, где выдадут справку с указанием всех мест работы. А далее, как сообщила Беседкина, «гражданин с этой справкой, выданной ПФР, может обратиться в судебную инстанцию для того, чтобы подтвердить трудовой стаж».