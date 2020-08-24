Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым

Москва, 24 августа. Актер Михаил Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым.

«В настоящее время Пашаев и Ефремов вновь заключили соглашение о защите артиста по уголовному делу о ДТП», — сообщил источник ТАСС.

Источник отметил, что даже в момент отказа от услуг Пашаева Ефремов не сомневался в его версии о том, что актера не было за рулем в момент ДТП.

Пашаев подтвердил, что заключил с актером новое соглашение. Он добавил, что у Ефремова появятся и другие защитники. Следующее заседание по делу Ефремова состоится 31 августа, сообщает телеканал «360».

Ранее Ефремов заявил, что отказывается от всех адвокатов. Он добавил, что Пашаев и Шаргородская останутся его консультантами. Ефремов сообщил, что хотел бы нанять «кого-то посильнее», например, Генриха Падву и Генри Резника.

Падва назвал правильным решение Ефремова отказаться от защитников. По его словам, Пашаев дискредитирует все адвокатское сообщество. При этом 89-летний защитник добавил, что сам не может представлять интересы Ефремова в суде по состоянию здоровья, но готов дать актеру совет.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков, напоминает «Мир 24».

Продюсер Евгений Фридлянд в комментарии «Царьграду» отметил, что Ефремову уже стоило бы просто смириться с тем, что произошло. По мнению продюсера, Ефремов должен достойно принять то наказание, которое вынесет суд.