Блогер поделился секретами бюджетных путешествий на Алтай

Санкт-Петербург, 24 августа. Россиянам рассказали о том, как съездить на Алтай с минимальным ущербом для кошелька. Секретами бюджетных путешествий поделился блогер Михаил Кирсанов.

Путешественник советует добираться до Алтая на самолете. Он объяснил это тем, что раньше билеты обошлись бы туристу в 20 тысяч рублей, а сегодня поездка туда и обратно будет стоить всего восемь тысяч рублей.

Кирсанов отметил, что по прибытии на место можно расположиться в одном из кемпингов турбазного типа. Стоимость одной ночи в таком месте начинается от 500 рублей. Блогер подчеркнул, что поездка на Алтай должна длиться не менее недели, потому что в противном случае вы просто не успеете познакомиться со всеми достопримечательностями и полюбоваться видами, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Обязательными местами для посещения путешественник назвал Чемал и Телецкое озеро, которые находятся в пригороде Горно-Алтайска. Любителям более диких и безлюдных мест Кирсанов порекомендовал отправиться за поселок Акташ.