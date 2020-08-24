Лукашенко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом на фоне митингов

Минск, 24 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несанкционированные митинги оказывают негативное влияние на эпидемиологическую ситуацию в республике. Об этом белорусский лидер заявил в ходе встречи с исполняющим обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрием Пиневичем.

Лукашенко подчеркнул, что эпидемия коронавируса продолжается, инфекция по-прежнему представляет серьезную угрозу. При этом в европейских странах фиксируется вторая волна коронавирусной инфекции. Глава государства подчеркнул, что митинги и акции протеста способствуют распространению вируса.

«Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то», — сказал Лукашенко.

По его словам, в настоящее время в Белоруссии сохраняется низкий уровень заболеваемости коронавирусом, однако уличные акции мешают борьбе с инфекцией.

«Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер выразил уверенность, что Белоруссия сможет справится с распространением коронавируса, отметив, что в данный момент заболевание не представляет такой серьезной угрозы, какой она являлась в начале весны.

«Мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле и так далее», — пояснил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила об отказе признать результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии начались акции протеста. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигает более 23,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 807 тысяч человек. В настоящее время на территории Белоруссии зарегистрировано более 70 тысяч случаев коронавирусной инфекции, более 640 человек скончались.