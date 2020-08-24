Вадуц, 24 августа. Княжество Лихтенштейн обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью вернуть утраченные по итогам Второй мировой войны земли. Однако процесс пересмотра итогов войны может привести к весьма неожиданным последствиям.

В последнее время на Западе все чаще раздаются призывы иначе взглянуть на историю Второй мировой войны. История постепенно переписывается, памятники сносятся, сражавшиеся против нацистских оккупантов солдаты также объявляются захватчиками. Однако у медали «за переписывание истории» есть обратная сторона, и Чехии уже удалось на нее взглянуть.

Ранее в столице европейского государства был ликвидирован монумент маршалу Коневу, освобождавшему Прагу от немцев. Это произошло несколько месяцев назад, однако уже сейчас Чехия столкнулась с последствиями пересмотра итогов Второй мировой. По итогам всеевропейского противостояния страна вошла в советскую зону влияния, и, благодаря этому, успешно конфисковала собственность князей Лихтенштейна. Стоит сказать, что почти все отошедшие к СССР республики в конечном результате серьезно увеличились в размерах, приобретя земли противников.

Руководство некоторых из восточноевропейских государств намерено даже получить от России компенсации за события середины прошлого века, однако им стоит учитывать, что «восстановление справедливости» может им дорого обойтись. Сейчас князья Лихтенштейна требуют вернуть конфискованные земли, а уже завтра карта Европы может претерпеть серьезные изменения. Восточным странам стоит иметь это в виду, а Чехии приготовиться к возможным утратам.

Политическая игра между Западом и Россией продолжается, поэтому также не стоит полагать, что в ближайшее время разговоры о переписывании итогов прекратятся. Как сообщалось ранее, сенатор Владимир Джабаров объяснил, зачем США настраивают Европу против дипломатов РФ.