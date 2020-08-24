Эксперт рассказал, как будет использоваться беспилотный танк Т-14 «Армата»

Роботизированный танк Т-14 на платформе «Армата» будет полезен как в обычной войне, так и при охране военных объектов, заявил Федеральному агентству новостей доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Ранее в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» заявили, что новейший российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме. Таким образом представители предприятия подтвердили данные, озвученные источником в оборонно-промышленном комплексе.

«Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался в том числе танк Т-14 «Армата», — приводит РИА Новости слова представителей пресс-службы УВЗ.

В релизе также сообщается, что появление первых тяжелых беспилотных боевых машин — вопрос ближайшего будущего. Однако Александр Перенджиев сообщил, что «на самом деле будущее уже наступило, и реальность такова, что мы вступили в эпоху робототехнической военной техники».

«Если до этого момента мы создавали беспилотные летательные аппараты типа «Орлан» и «Охотник», потом морские дроны вроде «Посейдона», то рано или поздно должны были появиться полноценные наземные боевые роботизированные системы. И что здесь для нас важно — чтобы они не только ездили и стреляли, но и умели делать что-то другое, к примеру, вести разведку боем, выявляя огневые точки противника, его подразделений и перемещение его войск», — говорит собеседник ФАН.

Отметим, что танк Т-14 представляет собой прекрасную платформу для обкатки новых военных технологий. Сама платформа «Армата» — это конструктор с бронекапсулой для экипажа, моторным и боевым отделениями, которые можно заполнять чем-то необходимым в зависимости от поставленных командованием задач. Соответственно, специалисты УВЗ испытали возможности системы удаленного управления на полноценной боевой машине, чтобы в серию запустить робота уже без бронекапсулы и, например, с увеличенным боезапасом.

«Это танк третьего поколения, и он буквально нашпигован разными датчиками и камерами, которые позволяют ему воевать ночью, а как мы все знаем, ночь является самым неблагоприятным для этих задач временем суток. Робототехническая техника может также выступать в виде охранной техники, прикрывать позиции армии РФ ночью, во время отдыха экипажа и основных подразделений. Такой робот не допустит приближения и нападения противника, то есть это совершенный часовой. Кстати, важно, чтобы танк не только стрелял из пушки, но и мог самостоятельно вести пулеметный огонь, а где-то применять управляемое ракетное вооружение, при этом запускал ракеты туда, куда нужно», — продолжает Перенджиев.

Самое главное достоинство беспилотного Т-14, по мнению собеседника ФАН, возможность вести боевые действия без участия экипажа. Другими словами, сохраняются жизни людей, «а это то, о чем военные мечтают очень давно».

«Если никто из людей не гибнет, то песня «По полю танки грохотали» становится неактуальной, так как управляющий экипаж будет находиться в защищенном месте и вести бой удаленно либо техника сама двигается и поражает силы противника. Такой танк сможет использоваться везде — от противодействия крупным формированиям террористов до широкомасштабных военных конфликтов. Для противника это будет очень неприятно, потому что он будет жертвовать своими людьми, а мы — только техникой. Пока сложно сказать, когда такая техника появится у наших противников, но я думаю, что Россия будет в этом плане всех опережать. Самое главное — технологии сохранить, никому их не передавать», — заключил эксперт.

Напомним, Т-14 — основной боевой танк России, первый танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.