Учительница русского языка указала на ошибки в речи Ивана Урганта

Москва, 24 августа. Учительница русского языка Татьяна Гартман, которая ведет блог под прозвищем Училка, разобрала ошибки в речи телеведущего Ивана Урганта. На своем YouTube-канале «Училка vs ТВ» эксперт рассказала, какие слова звезда российского телевидения произносит неправильно.

Как оказалось, в одном из выпусков Ургант произнес слово «баловался» с ударением на первую букву «а», хотя правильно говорить «баловАлся».

«В этом слове ударение всегда стоит за корнем, и в однокоренных глаголах с приставками тоже», — пояснила Гартман.

Кроме того, однажды Ургант сказал в эфире «излечИт», однако в правильном варианте ударение ставится на букву «е». По словам Училки, ударение на вторую «и» ставится только в прошедшей форме этого слова — «излечИл». Еще одну ошибку Ургант допустил, когда спросил Пухляша из клипа Little Big, что он «закончил».

«Когда речь идет об образовании, следует употреблять глагол «окончил», а не «закончил», — отметила учительница русского языка.

Также среди ошибок Ивана Урганта неправильное ударение в слове «новорожденная» (на третью «о» вместо «е»). Интересная ситуация сложилась со словом «мусоропровОд», поскольку в одной и той же передаче Ургант сначала произносит его правильно, но затем и он, и его соведущий Дмитрий Хрусталев все же допускают ошибку, говоря «мусоропрОвод».

В одном из эфиров у Урганта возникла проблема с окончанием, когда он сказал, что его бабушка — народнАЯ судья. На самом деле нужно говорить «народнЫЙ судья», так как это название должности, не зависящее от пола лица, которое ее занимает. Кроме того, телеведущий допустил ошибки, сказав «прецеНдент» вместо «прецедент» и «мУскулинный» вместо «мАскулинный».

Ранее Татьяна Гартман разобрала ошибки в речи блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. Учительница рассказала, что звезда неправильно ставит ударения в некоторых словах.