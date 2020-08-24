Москва, 24 августа. Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал возможные площадки для переноса переговоров из Минска.

«Возможны такие нейтральные государства ― Швейцария, Швеция и Финляндия. Я сказал: «Швеция», но может быть и Финляндия», — заявил Кравчук в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Ранее Кравчук заявлял, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Минска в Швецию из-за продолжающихся протестов в Белоруссии. Кравчук напомнил, что Белоруссия не является участником трехсторонней группы. Если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет, то площадку можно будет перенести.