Царев раскрыл план Киева по взятию Донбасса с помощью миротворцев

Миротворцев следует ввести на территорию Украины, поскольку там нападают на журналистов и политических деятелей. Украинские националисты делают в стране все, что хотят в условиях продолжающегося разгула преступности. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что ввод миротворцев в регион является для Украины невыполнимой задачей.

«Приемлема абсолютно (идея ввода миротворцев в Донбасс — ред. Прим. ФАН), но, я думаю, что эта задача для нас невыполнима… Мы имеем дело с очень большой страной — Россией, а она говорит нет, можно поставить только на линии разграничения… Я думаю, что надо искать варианты экономические и особое управление на местном уровне», — отметил Кравчук в интервью Дмитрию Гордону.

Олег Царев объяснил, что Украина хотела с помощью миротворцев взять под контроль территорию Донбасса, не выполняя Минские соглашения.

«Владимир Путин был совершенно прав, когда говорил, что Россия не возражает против ввода миротворцев на линию разграничения. Пускай они лучше контролируют эту территорию, чтобы украинские войска не продолжали обстрелы республик. А вообще было бы логично вводить миротворцев на территорию Украины, поскольку там нападают на журналистов и политических деятелей. Украинские националисты делают в стране все, что хотят во время продолжающегося разгула преступности. Ничего этого на территории республик нет», — рассказал Царев.

Политик подчеркнул, что в Донбассе всегда соблюдают условия любых соглашений с украинской стороной. Если речь идет о перемирии, то в Донбассе прекращают огонь, чего нельзя сказать про Киев.

«Насколько мы видим, стреляют только с территории Украины, поскольку Киев не контролирует свои войска. Сейчас для Владимира Зеленского категорически важно что-то выполнить из его предвыборных обещаний. Он надеется, что перемирие, которое сейчас началось, удержится. Поэтому во все войска ВСУ разъехались сотрудники Службы безопасности Украины. Они дежурят там и контролируют, чтобы не было обстрелов. Солдатам ВСУ сказали, что будут строго карать за невыполнение приказала о прекращении огня, — отметил собеседник ФАН. — Когда Украина взялась что-то реально делать, то мы видим, что обстрелы прекратились. Это еще раз подтверждает, что все предыдущие заявления Киева о том, что якобы республики сами себя обстреливают были чушью. Порядок на линии разграничения навелся только тогда, когда власти Украины по-настоящему стали контролировать этот процесс».

Недавно пришедший на должность нового «переговорщика» со стороны Киева Леонид Кравчук хочет продемонстрировать свою способность договариваться, полагает Царев.

«Кравчук стремиться показать свою вменяемость для того, чтобы каким-то образом устроить встречу в «нормандском формате». Тогда Зеленский сможет покрасоваться на фоне Владимира Владимировича, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона до выборов на Украине. Рейтинг Зеленского сильно обвалился и ему нужна хоть маленькая победа в виде прекращения огня», — добавил он.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что готов при необходимости признать бесперспективность Минских соглашений. По его словам, что Киев может отказаться вести переговоры по Донбассу в рамках подобного формата. Фактически это будет означать, что украинские власти готовы пойти на срыв Минских соглашений, указал представитель Киева.